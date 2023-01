De Mazda CX-5 zorgt voor een stukje zekerheid op skivakantie

Sneeuw is helaas geen zekerheid als je op skivakantie gaat. En als je kenners (meteorologen) mag geloven, wordt het sneeuwseizoen in de toekomst steeds korter. En gletsjers dan? Ook de toekomst van gletsjers ziet er niet echt rooskleurig uit. Maar voorlopig hoef je nog niet naar het diepste punt van Antarctica om te kunnen skiën en kan dit gewoon nog in de Europese skigebieden. Om op de plaats van bestemming te komen heb je een sterke auto nodig, waar bovendien de nodige bagage in kan. In dit artikel ontdek je waarom de Mazda CX-5 zo geschikt is, ook als occasion.

Deze auto is erg waardevast

Een nieuwe auto is een flinke investering. Vandaar dat de meeste mensen als eerste naar een occasion kijken. Ga je de hoofdpersoon uit dit artikel de Mazda CX-5 kopen op gaspedaal.nl, dan zal het in eerste instantie misschien even schrikken zijn. De aanschafprijs van de Mazda CX-5 ligt behoorlijk hoog. Waar je normaal gesproken makkelijk een occasion voor minder dan 10.000 euro kunt kopen, is dat bij de CX-5 een flinke uitdaging.

Deze auto is namelijk ontzettend waardevast. Dat heeft met de goede kwaliteit van de auto te maken. Daarnaast is het een ontzettend goed en gewild voertuig. De CX-5 combineert het gemak van een SUV met de praktische insteek van een ruime hatchback.

En dat zie je dus terug in de prijs. Een voordeel voor jou als koper is dat de auto waardevast is en blijft. Je kunt er over een aantal jaar dus ook nog iets voor terugkrijgen.

Sterk en stabiel

Dit is een prima auto om mee op wintersport te gaan. De reis naar het skigebied is iets anders dan een ritje in de lente naar de IKEA. Je kunt onderweg van alles tegenkomen. Sneeuwbuien, files en koud weer bijvoorbeeld. Met de CX-5 heb je een grote en sterke wagen onder je. Daarmee kun je de helft van je checklist al doorstrepen.

Qua motor heb je overigens best wel wat te kiezen. De benzinemotoren komen met een inhoud van 2.0 of 2.5 liter. De diesel variant is alleen verkrijgbaar met een 2.2 liter motor. Overigens maakt dit niet veel uit. De Mazda CX-5 heeft meer dan voldoende vermogen om je mee de berg op te slepen.

Weinig wachttijd bij een occasion

Het maakt niet alleen voor de prijs uit of je een occasion of nieuwe auto koopt. De levertijd is tegenwoordig een minstens zo grote factor. Waarom tegenwoordig? Omdat de levertijd soms bizar is. Een jaar is gek genoeg geen uitzondering. En in de meest idiote gevallen kan het oplopen tot drie jaar.

Door een occasion te kopen wordt de levertijd flink korter. Als alles meezit, hoeft de auto alleen nog een laatste check te krijgen en kun je haar bij wijze van spreken de volgende dag al ophalen. En anders is twee weken nog altijd een prima levertijd.