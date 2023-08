Volledig nieuwe Toyota Land Cruiser

Het legendarische DNA van de Land Cruiser is gecombineerd met nieuwe technologieën voor nog betere prestaties, zowel off-road als in het dagelijks gebruik. De wereldwijde reputatie van de Toyota Land Cruiser als transportmiddel waarop je kunt vertrouwen om je veilig naar je bestemming – en weer thuis – te brengen, onder de zwaarste omstandigheden, wordt met het nieuwe model verder versterkt.

Erfgoed

De Toyota Land Cruiser zag 72 jaar geleden het levenslicht als de “Toyota BJ”, op 1 augustus 1951. Kort daarna bewees hij zijn kracht en capaciteiten door als eerste voertuig met succes naar het zesde station op de hellingen van de berg Fuji te klimmen.

Sindsdien is het Toyota’s missie geweest om een voertuig te bieden dat klanten veilig naar hun bestemming brengt, zelfs in de meest barre omstandigheden. De verschillende ervaringen van klanten over de hele wereld zijn van onschatbare waarde gebleken bij het ontwikkelen van de essentiële sterke punten van de Land Cruiser: betrouwbaarheid, duurzaamheid en het vermogen om ruwe wegomstandigheden aan te kunnen.

Het is dan ook geen verrassing dat zijn wereldwijde reputatie de Land Cruiser tot een van Toyota’s bestverkochte modellen heeft gemaakt, met tot nu toe 11,3 miljoen verkopen* in meer dan 170 landen en regio’s.

Fundamentele prestaties verbeterd met nieuw GA-F platform

De nieuwe Land Cruiser behoudt zijn klassieke, robuuste body-on-frame constructie en beschikt net als de grotere Land Cruiser 300 (niet verkrijgbaar in West-Europa) over Toyota’s GA-F platform. Het nieuwe platform speelt een sleutelrol in de aanzienlijke verbetering van de off-road prestaties.

Tegelijkertijd is het nieuwe model eenvoudig te manoeuvreren en comfortabeler tijdens ritten óp de weg, trouw aan Toyota’s streven om de Land Cruiser goed aan te laten sluiten op de alledaagse praktische behoeften van klanten.

Het nieuwe frame is 50% stijver en de gecombineerde stijfheid van carrosserie en frame is 30% hoger ten opzichte van de vorige generatie Deze aanzienlijke verhogingen dragen bij aan een verbeterd reactievermogen, rijgedrag en rijcomfort. De basisprestaties van de ophanging zijn ook verbeterd, met name om te zorgen voor een betere wieluitslag – een cruciale factor bij off-road rijden.

Nieuwe elektrische stuurbekrachtiging

Dit is de eerste Land Cruiser met een elektrische stuurbekrachtiging (EPS). Dit vermindert de terugslag die kan optreden bij het rijden over ruw terrein en zorgt voor een soepelere, directere besturing en gemakkelijkere manoeuvreerbaarheid bij alle snelheden. Het gebruik van EPS maakt het ook mogelijk om de nieuwe Land Cruiser te voorzien van Lane Tracing Assist als onderdeel van het Toyota Safety Sense-pakket aan actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen.

Ontkoppelbare stabilisatorstang voor – een Toyota primeur

Met een nieuwe ontkoppelbare stabilisatorstang aan de voorzijde krijgt de nieuwe Land Cruiser nog meer terreincapaciteiten. De technologie – SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) – is een primeur voor Toyota en stelt de bestuurder in staat om de status van de stabilisatorstang te veranderen met een schakelaar op het dashboard. Deze flexibiliteit zorgt voor betere rijeigenschappen op ruwe wegen en voor meer comfort en een betere wegligging op de weg.

Upgrades voor Multi-Terrain Select en de Multi-Terrain Monitor bieden verdere ondersteuning bij off-road rijden. De Multi-Terrain Monitor maakt gebruik van een hoge resolutie camera en display en geeft de bestuurder een duidelijk beeld van het gebied direct rondom en onder de auto. Het Multi-Terrain Select-systeem past de prestaties van de auto automatisch aan aan de eisen van verschillende off-road rijomstandigheden.

Nieuwe aandrijflijnen

In West-Europa wordt de nieuwe Land Cruiser geïntroduceerd met een 2,8-liter turbodieselmotor die is ontworpen voor een goede balans tussen brandstofefficiëntie en prestaties. Deze produceert maximaal 150 kW (204 pk) en is gekoppeld aan een nieuwe achttraps Direct Shift automatische transmissie. Daarmee kan de Land Cruiser ladingen tot 3.500 kg trekken. Begin 2025 komt er een geëlektrificeerde aandrijflijn die de krachtige en efficiënte dieselmotor combineert met 48-Volt mild hybridetechnologie.

Ontwerp: traditie vermengd met moderniteit

Traditie is gecombineerd met moderniteit om een tijdloze look te creëren die ook direct uitstraalt dat het voertuig tegen zware omstandigheden bestand is. De styling weerspiegelt ook de functionele schoonheid, zoals je dat ook hebt bij het beste professionele gereedschap.

Het stoere uiterlijk drukt de “terug naar zijn oorsprong”-kwaliteit van de nieuwe Land Cruiser uit, maar is tegelijkertijd zeer praktisch met een vorm-volgt-functie benadering. De terreincapaciteiten worden bevorderd door kortere overhangen, slim vormgegeven hoeken en een versmalde onderkant van de carrosserie. Carrosseriedelen zijn zo ontworpen dat ze in geval van schade eenvoudig kunnen worden vervangen.

Van de zijkant gezien toont het ontwerp een klassiek Land Cruiser-silhouet, met sterke horizontale lijnen. De totale lengte is 4.920 mm, de breedte 1.980 mm en de hoogte 1.870 mm. De wielbasis meet 2.850 mm.

Het interieur biedt keuze uit vijf of zeven zitplaatsen, met een ontwerp dat de kracht en functionaliteit van een authentieke terreinwagen oproept. Dit zie je terug in details zoals het horizontaal geplaatste instrumentenpaneel en schakelaars die zo zijn gevormd dat ze gemakkelijk te bedienen zijn, zelfs als je over uitdagend terrein rijdt.

Het zicht rondom van de bestuurder heeft prioriteit gekregen, geholpen door de laag geplaatste motorkap, het horizontale instrumentenpaneel en een verlaagde gordellijn waardoor diepere zijruiten kunnen worden gemonteerd.

Geavanceerde veiligheidsvoorzieningen

De nieuwe Land Cruiser profiteert van de nieuwste Toyota Safety Sense-systemen binnen het uitgebreide Toyota T-Mate-pakket van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en technologieën die de bestuurder verder ontlasten.

Land Cruiser First Edition

De volledig nieuwe Land Cruiser wordt in Europa geïntroduceerd met een speciaal First Edition-model, dat exclusief voor klanten te reserveren is tijdens de eerste voorverkoopperiode vanaf oktober dit jaar.

Deze versie in beperkte oplage – er worden ongeveer 3.000 exemplaren gebouwd voor Europa – benadrukt het erfgoed van de Land Cruiser met speciale stylingkenmerken en een no-nonsense offroadkarakter. Details zijn onder andere klassieke ronde koplampen en twee speciale bi-tone lakafwerkingen voor het exterieur: Sand en Smoky Blue. Meer details worden dichter bij de start van de voorverkoop bekendgemaakt. In het eerste halfjaar van 2024 moeten de eerste exemplaren van de nieuwe Toyota Land Cruiser in Europa geleverd worden.

*Vanaf juni 2023 zijn de cumulatieve en jaarlijkse verkoopaantallen inclusief de Lexus LX en Lexus GX modellen.