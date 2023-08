Goed werkende verlichting voor een betere verkeersveiligheid

In het verkeer speelt de verlichting van voertuigen een cruciale rol voor de veiligheid van alle weggebruikers. Met behulp van goede verlichting bent u zichtbaar voor het overige verkeer, kunnen andere verkeersdeelnemers inschatten wat de omvang van uw auto is en kunt u laten zien wat u doet of van plan bent te gaan doen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat anderen kunnen zien of u wilt remmen of afslaan.

De auto heeft verlichting aan de voor- en achterkant. Daarnaast hebben personen- en vrachtwagens vaak ook aan de zijkant verlichting, zoals richtingaanwijzers. In de behuizing aan de voorzijde vinden we koplampen, richtingaanwijzers en mistlampen. Aan de achterkant is de behuizing voorzien van rode achterlichten, witte achteruitrijlichten, mistlichten en remlichten. Geen van deze lichten mag defect zijn en ze moeten indien nodig direct worden gerepareerd of vervangen.

Hoewel auto’s zich een stuk sneller in het verkeer voortbewegen dan fietsers en voetgangers, mag het belang van de verlichting aan de achterzijde van het voertuig voor deze weggebruikers niet worden onderschat. Zowel voetgangers als fietsers op het fietspad en op de rijweg moeten weten wat u als automobilist gaat doen. De achterlichten van de auto hebben zoals gezegd meerdere lampen waarmee u kunt communiceren of u stilstaat, remt, achteruitrijdt of afslaat. Goede verlichting helpt ongelukken voorkomen en zorgt ervoor dat kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers geen verwondingen oplopen.

Veiligheid in het verkeer gaat boven alles

Controleer regelmatig of alle verlichting van de auto naar behoren functioneert. Kijk ook of er geen zichtbare schade aan de lampen is. Mocht de verlichting niet werken, ga dan na of er zekeringen zijn gesprongen of dat er nieuwe lampen geplaatst moeten worden. Deze storingen kunnen eveneens worden veroorzaakt door een defecte bedrading als gevolg van vocht, vuil of beschadigingen. Ga nooit de weg op met ondeugdelijke verlichting en voer reparaties direct uit. Daarvoor is het aan te raden om standaard een set lampen en zekeringen in de auto te hebben. Mocht u het defect niet zelf kunnen oplossen, ga dan naar een garage om dit te laten doen.

Houd er rekening mee dat fietsers als kwetsbare weggebruikers wettelijk gelijk zijn aan andere sterke verkeersdeelnemers als auto’s. Bovendien gelden nu dezelfde voorrangsregels voor beiden, zodat ook fietsers van rechts evenals motorfietsen, scooters en alle andere weggebruikers die van rechts komen, voorrang hebben. Let er bij het naderen van een rotonde ook op dat fietsers vaak voorrang hebben. Dit geldt eveneens voor fietsers die op een fietspad langs de rijweg rijden, waarop u moet letten als u rechts- of linksaf wilt slaan. Fietsers die rechtdoor fietsen hebben hierbij voorrang.

Veel fietsers denken nog steeds dat ze minder aansprakelijk zijn dan automobilisten, en inderdaad, er zijn heel veel fietsers, met name in de steden. Door het grote aantal en het gedrag van veel fietsers kan het soms moeilijk zijn om veilig door het verkeer te manoeuvreren. Daarom zijn voorzichtigheid en goed werkende verlichting onmisbare en wettelijk verplichte elementen.