Autoritten bevorderen diepgaande gesprekken en verbinding

Autoritten blijken een verrassend vruchtbare omgeving te zijn voor waardevolle gesprekken en het opbouwen van sterke relaties. Maar liefst 83% van de Nederlanders voert regelmatig een diepgaand gesprek tijdens de autorit. Bijna de helft (49%) gebruikt de auto voor het voeren van een lastig gesprek en een derde van de Nederlanders praat met regelmaat een conflict uit in de auto. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek* van Motivaction naar de interactie tussen bestuurders en bijrijders tijdens autoritten, uitgevoerd in opdracht van automerk Škoda. Maar we delen ook andere zaken in de auto. De helft van de Nederlanders (45%) verklaart tijdens een rit de liefde aan hun reisgenoot en verrassend genoeg heeft 4% zelfs iemand ten huwelijk gevraagd in de auto. Opvallend is ook dat 31% de auto gebruikt als een veilige ruimte om een diep geheim te delen. De belangrijkste redenen die bijdragen aan deze waardevolle gesprekken: je zit voor langere tijd bij elkaar in één ruimte, er luistert niemand mee, je hoeft niemand aan te kijken en er is geen afleiding.

Een goed en betekenisvol gesprek voeren, door onze drukke agenda’s, online ‘verkeer’ en veelvuldig gebruik van onze mobiele telefoon komt het er niet altijd meer van. Maar schijn bedriegt, uitgebreid onderzoek* laat namelijk zien dat we ín de auto juist wél die persoonlijke, diepgaande en waardevolle gesprekken voeren. Maar liefst 84% van de ondervraagden geeft aan zich comfortabel te voelen in de auto diepgaande gesprekken te voeren. Voor meer dan de helft van de Nederlanders (56%) is de auto zelfs de plek waar ze zich het meest op hun gemak voelen om persoonlijke onderwerpen aan te snijden. Dit komt voornamelijk doordat je gedurende langere tijd met elkaar in een afgesloten ruimte zit (76%), er niemand meeluistert (45%) en er geen oogcontact nodig is (33%) wat als minder intimiderend wordt ervaren. Ook het gebrek aan fysieke afleiding (25%) speelt een grote rol in het creëren van een ideale omgeving voor diepgaande gesprekken.

Jongeren praten over diepe gevoelens

Het onderzoek werpt ook licht op de generatiekloof in autoritgesprekken. Vooral jongeren voelen zich op hun gemak om persoonlijke zaken te bespreken in de auto. Zij zijn dan ook vaker geneigd om hun reisgenoot te vragen of deze wel gelukkig is; met maar liefst 26% van de 18-34-jarigen dat dit doet, in vergelijking met slechts 10% van de 55-plussers. Bovendien geeft 95% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar aan wel eens een serieus of diepgaand gesprek te hebben met hun relatie, een percentage dat aanzienlijk hoger ligt dan de 55% van de ouderen (65-80) dat aangeeft dit te doen.

Ouders verstevigen band met kinderen in auto

Ook ouders blijken de band met hun kinderen te versterken tijdens autoritten. Van de ouders die met hun kinderen in de auto zitten, heeft maar liefst 63% hen beter leren kennen tijdens deze autoritgesprekken, terwijl 52% heeft ervaren dat hun relatie met de kinderen is verbeterd. Jongeren voelen zich comfortabel om met hun ouders over serieuze en persoonlijke onderwerpen te praten. Maar liefst 93%. Gesprekken over familie en gezin scoren hoog met 60%, maar ook gezondheid (41%), emotioneel welzijn (42%), problemen en moeilijke situaties (37%), actualiteit en het klimaat (33%) zijn waardevolle gespreksonderwerpen. De auto blijkt dus werkelijk een instrument te zijn dat gezinnen dichter bij elkaar brengt!

Favoriete gespreksonderwerpen

De onderzoeksresultaten laten zien dat autoritten een ideale gelegenheid zijn om serieuze en persoonlijke onderwerpen aan te kaarten. Bijna een derde (31%) vraagt liever in de auto dan daarbuiten hoe het met iemand gaat. Een kwart (27%) bespreekt liever in de auto hoe het op school of werk was, en nog eens een kwart (25%) wat ze deze week gedaan hebben. Andere onderwerpen die hoog scoren op de lijst van gespreksonderwerpen in de auto zijn onder andere ‘hoe ik me voel’ en ‘moeilijke situaties waar ik me geen raad mee weet’. Ook vrienden en familie, werk en toekomstplannen zijn gewilde onderwerpen tijdens een rit. 52 minuten op de snelweg Om tot een goed gesprek in de auto te komen, moet een rit gemiddeld zo’n 52 minuten duren. We rijden voor een filosofische autorit het liefst op de snelweg. 3 op de 10 mensen begint hier graag een goed gesprek terwijl 16% hiervoor het liefst door bosrijke gebieden rijdt. De stad is met 3% hiervoor veruit de minst favoriete omgeving en ook in de file staan, scoort laag (4%). In 1 op de 5 gevallen vindt een goed gesprek plaats tijdens een vakantierit. Ook korte trips/uitjes en autoritjes naar familie scoren hoog. Ritjes naar de supermarkt en naar werk zijn met resp. 4% en 5% het minst populair.