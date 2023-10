Volkswagen weer veroordeeld in Dieselgate-procedure

Volkswagen moet opnieuw een consument compenseren die een auto had gekocht waar illegale manipulatiesoftware in was geïnstalleerd. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch op vrijdag 6 oktober 2023. Volkswagen moet €4440 (10% van de aanschafwaarde) betalen.

De rechtszaak was de laatste van 4 zaken die de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) en de Consumentenbond namens door Volkswagen misleide consumenten hadden aangespannen. In maart, april en juli 2023 oordeelden andere rechtbanken ook al dat Volkswagen schadevergoedingen moest betalen aan consumenten die ook een zogenoemde sjoemeldiesel van Volkswagen hadden gekocht.

10%

In de eerdere rechtszaken veroordeelde de rechter Volkswagen tot een compensatie van €3000 voor een nieuw gekochte sjoemeldiesel en €1500 voor een tweedehands. In deze nieuwe uitspraak doet de rechtbank er een schep bovenop, omdat deze bedragen te laag waren. De rechter oordeelt dat de gepaste compensatie een percentage van de aankoopprijs van de auto is.

Vierde nederlaag voor Volkswagen

‘Dit is de vierde keer op rij dat de rechtbank Volkswagen tot schadevergoeding veroordeelt,’ zegt Dick Bouma, voorzitter van VGDES. Bouma: 'De rechter veegt alle technische verweren van Volkswagen van tafel en oordeelt simpelweg dat de autofabrikant consumenten heeft misleid. Rechtbanken in Nederland en wereldwijd hebben bepaald dat het bedrijf consumenten opzettelijk heeft bedrogen, onder andere door deze auto’s aan te prijzen als milieuvriendelijk. Het is nu tijd voor Volkswagen om de getroffen consumenten te compenseren.’

Compensatie voor alle gedupeerden

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de uitspraak en blikt vooruit: ‘We hebben nu alle rechtszaken tegen Volkswagen over deze sjoemeldiesels gewonnen. Het staat 4-0. Wat ons betreft is het tijd om te praten over een schikking en daar nodigen we Volkswagen dan ook toe uit. Wil het bedrijf dat niet, dan hebben we nog duizenden individuele procedures die we tegen het bedrijf kunnen voeren. En dat zullen we ook doen. Net zo lang tot Volkswagen alle getroffen consumenten heeft gecompenseerd.’