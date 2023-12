Ford start samenwerking met Octopus Energy en Tibber

Samenwerkingen met Octopus Energy in Groot-Brittannië en Tibber in Duitsland, Nederland en Noorwegen, stellen Ford-klanten in staat hun EV op te laden voor tarieven die de klantervaring verder verbeteren en elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken.

De mogelijkheden zijn ontwikkeld om het groeiende EV-assortiment van Ford te ondersteunen en zullen in eerste instantie vanaf begin 2024 beschikbaar zijn voor bestuurders van de Ford Mustang Mach-E 2,3. De nieuwe Ford Explorer4 volgt wanneer deze later in het jaar op de markt komt.

Er is een nieuwe Dynamic Charging-voorziening ontwikkeld waarmee elektrische Fords kunnen communiceren met de intelligente netwerken van de energieleveranciers. Hierdoor kunnen eigenaren van compatibele modellen hun voertuig aansluiten, de gewenste laadstatus en vertrektijd invoeren via hun smartphone waarna de accu automatisch wordt opgeladen. De slimme laadtarieven zijn ontwikkeld om kosten te drukken en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren. 1

“Ons nieuwe energie-initiatief is een mijlpaal in ons streven om een nieuwe generatie volledig elektrische voertuigen aan te bieden die verbonden zijn en daardoor een uitstekende klantervaring bieden,” zegt Martin Sander, general manager, Ford Model e, Europe. “Met de samenwerking kunnen we onze klanten toonaangevende tarieven bieden voor het opladen met hernieuwbare elektriciteit, zodat ze op elk gewenst moment met hun EV op pad kunnen.”

Uit onderzoek van Ford blijkt dat tot 87 procent van de Mustang Mach-E bestuurders hun auto thuis oplaadt en dat hierbij de kosten van de gebruikte energie de belangrijkste overweging is.

Afhankelijk van de markt, hebben de nieuwe energiediensten van Ford de potentie om eigenaren van elektrische voertuigen voordeel te bieden wanneer zij hun voertuig overdag of ’s nachts opladen. Dankzij de connected-technologie kan het opladen worden geoptimaliseerd zodat er ’s nachts gebruik kan worden gemaakt van goedkopere stroom en overdag van de lagere energieprijzen als er een piek is in het aanbod van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. 1

In Groot-Brittannië wordt Octopus Energy Services, de voorkeursinstallateur van thuislaadpunten voor Ford-klanten.

“Met elke elektrische auto op de weg, komen we dichter bij emissievrij vervoer, maar om de eindstreep te halen, moet groen rijden goedkoop en toegankelijk zijn.” zegt Michael Cottrell, partnerships director bij Octopus Energy. “Dankzij onze slimme tarieven kunnen bestuurders profiteren van goedkope hernieuwbare energie. Ze kunnen zo honderden ponden per jaar besparen terwijl zij iets goeds doen voor de planeet.”

Volgens Tibber hebben al meer dan een miljoen klanten gebruikgemaakt van het platform van het bedrijf om hun energiegedrag te veranderen.

“Als pioniers op het gebied van smart charging in Noorwegen en Duitsland, zijn we enthousiast over deze nieuwe samenwerking met Ford,” zegt Børge Dvergsdal, manager Smart Charging bij Tibber. “We zijn onder de indruk van de ambities van Ford en delen de missie om EV-rijders in staat te stellen energie slimmer te gebruiken. Om dit te kunnen doen, hebben consumenten de beste hulpmiddelen nodig die beschikbaar zijn om hun energieverbruik effectief onder controle te houden. Onze samenwerking zal consumenten een naadloze oplaadervaring bieden, zonder dat dit ten koste gaat van hun portemonnee of de planeet. We verheugen ons erop om Ford-klanten in het Tibber-universum te verwelkomen.”

Vanaf eind 2024 biedt Ford negen volledig elektrische voertuigen in Nederland aan, waaronder de Explorer, de Mustang Mach-E, 4 de Puma, 4 de E-Transit, 5 de E-Transit Custom, 6 de E-Transit Courier, 4 de E-Tourneo Custom, 7 de E-Tourneo Courier 4 en nog een medium crossover. Ook wil het bedrijf vanaf 2024 zijn energiediensten uitbreiden naar nog meer elektrische producten.

Ook streeft Ford ernaar om in 2035 voor de gehele Europese voetafdruk van faciliteiten, logistiek en directe leveranciers koolstofneutraal te zijn. Er zijn plannen om in 2030 meer dan de helft van zijn wereldwijde productie uit elektrische voertuigen te laten bestaan en uiterlijk 2050 wereldwijd koolstofneutraal te zijn.

Eerder dit jaar heeft Ford in Keulen het Ford Cologne Electric Vehicle Center (CEVC) geopend. De faciliteit produceert een nieuwe generatie elektrische personenauto’s voor de Europese markten, te beginnen met de nieuwe Ford Explorer. Het CEVC wordt wereldwijd de eerste koolstofneutrale assemblagefabriek van Ford, een belangrijke mijlpaal in de Road to Better.