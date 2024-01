De Alfa Romeo MILANO

Alfa Romeo presenteert in april 2024 in Milaan zijn eerste Sport Urban Vehicle in de geschiedenis van het merk. De auto krijgt de naam MILANO, een eerbetoon aan de stad waar het voor Alfa Romeo allemaal begon op 24 juni 1910.

Van het model verschijnt ook een 100% elektrische versie. Met de Alfa Romeo MILANO betreedt het merk opnieuw het B-segment - het grootste autosegment in Europa - met een nieuw model dat het sportieve DNA van Alfa Romeo belichaamt. Hij vormt voor iedereen - ook voor Alfisti - de nieuwe toegangspoort tot de wereld van Alfa Romeo.



Jean-Philippe Imparato, Alfa Romeo CEO, zegt: “Met de komst van de MILANO in 2024 completeert Alfa Romeo zijn line-up die aan de wensen van al onze enthousiastelingen voldoet, en nog veel meer. De MILANO is bedoeld als een symbolische ‘welkom terug’ voor onze fans, waaronder eigenaren van de Giulietta en Mito. Het dient ook als een ‘welkom’ voor iedereen die op zoek is naar een unieke sportieve ervaring in dit segment en de onderscheidende schoonheid van Italiaans design. Het model markeert een eerste mijlpaal in het transitieproces van het merk naar 100% elektrische mobiliteit. Net als de Tonale heeft de MILANO de belangrijke taak om de internationale aanwezigheid van Alfa Romeo verder te versterken.”