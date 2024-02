De Ford Kuga is de best verkochte PHEV van Europa

Het is officieel bevestigd: de Kuga Plug-in Hybrid was in 2023 de best verkochte plug-in hybride auto (PHEV) van Europa. Het is het derde jaar op rij dat de gezins-SUV – die in ‘EV Now-modus’ geheel elektrisch kan rijden – bovenaan de PHEV-verkooplijsten staat. Vorig jaar kochten klanten 25 procent meer Kuga Plug-in Hybrids dan de eerstvolgende bestverkochte PHEV.

De nieuwe Kuga Plug-in Hybrid werd begin dit jaar onthuld, en biedt nog meer voor onze klanten. Het nieuwe model accelereert sneller en kan nu tot 2.100 kg trekken – beter dan enig ander voertuig in zijn klasse.4 Het maakt autorijden comfortabeler met rijhulpsystemen die de auto automatisch kunnen laten vertragen in bochten, rotondes en afritten als de navigatie gebruikt wordt.5 Ook heeft de nieuwe Kuga een 360 graden camerasysteem5,6 dat een vogelperspectief van de auto kan weergeven op het 13,2-inch scherm tijdens het parkeren.

De nieuwe Kuga is ook beter verbonden. Het SYNC 4-infotainmentsysteem7 integreert smartphones met draadloze Apple CarPlay en Android Auto,8 biedt standaard 5G-connectiviteit9.

Uiteraard kunnen eigenaren de accu nog steeds opladen door deze aan te sluiten op een laadstation of stopcontact. De Kuga kan tot 69 km volledig elektrisch rijden als de EV Now-modus is geactiveerd, of ervoor zorgen dat een tank benzine langer meegaat tijdens lange autoritten.

De bestverkochte PHEV van Europa wordt ook in Europa gebouwd, in onze fabriek in Valencia, Spanje. De nieuwe Kuga is nu te configureren en te bestellen.