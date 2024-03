De nieuwe Jeep Avenger 4xe

De kern van de nieuwe Avenger 4xe wordt gevormd door de innovatieve 4xe-hybride aandrijftechnologie die niet alleen een lagere CO2-uitstoot biedt, maar ook opwindende prestaties op alle soorten terrein.



Eric Laforge, hoofd van het merk Jeep in Europa, zegt: “De nieuwe Jeep Avenger 4xe vertegenwoordigt een keerpunt voor het merk. De nieuwste versie van ons succesvolle model combineert de compactheid en veelzijdigheid van de Avenger met de prestaties van het vierwielaandrijvingssysteem. Het resultaat is een ongeëvenaard vermogen voor een meer dynamische rijervaring. De nieuwe Avenger 4xe completeert het Jeep-aanbod van 4x4 SUV’s in alle segmenten.”