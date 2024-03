De nieuwe Ford Puma: Cool, Comfortabel en Connected

De nieuwe Ford Puma beschikt over een nog verfijnder interieur waarbij Ford vloeiende ontwerpelementen uit één stuk combineert met haarscherpe digitale displays. Dit alles resulteert in een ​​moderne rijomgeving voor meer comfort onderweg. Het nieuwste generatie SYNC 42 cloud-connected infotainmentsysteem biedt 5G-connectiviteit3 en maakt gebruik van een ‘zwevend’ 12-inch middenscherm en een sculptuur-achtige soundbar. Uiteraard biedt SYNC 4 draadloze ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto4. Bovendien zorgt de compatibiliteit met Ford Software Update (over the air updates) ervoor dat de nieuwe Puma gaandeweg kan blijven evolueren en verbeteren.

Marktintroductie

De nieuwe Ford Puma staat vanaf juni in de showrooms en is per direct te bestellen vanaf € 32.995. Meer informatie over de nieuwe Puma is hier te vinden.