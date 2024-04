Productie nieuwe elektrische bedrijfswagens van Flexis in Renault Group fabriek Sandouville

De nieuwe generatie, volledig elektrische bedrijfswagens van Flexis SAS – de joint venture* die op 22 maart jl. door Renault Group en Volvo Group is opgericht – wordt vanaf 2026 geproduceerd in de fabriek van Renault Group in Sandouville, Frankrijk.

Tijdens een bezoek aan de productielocatie in Normandië schetsten Luca de Meo, CEO van Renault Group, en Thierry Charvet, Chief Industry & Quality Officer bij Renault Group, de plannen voor het bedrijf en de fabriek aan Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, Financiën en Industrie en Digitale Soevereiniteit. Daarbij was ook Édouard Philippe aanwezig, burgemeester van Le Havre en voorzitter van de stedelijke gemeenschap Le Havre Seine Métropole.

In het kader van de productiestart is een wervingsplan aangekondigd om in de komende vier jaar 550 nieuwe medewerkers aan te stellen. Voor de productie van deze nieuwe, elektrische bedrijfswagens is voor de komende jaren tot 2026 een investering van € 300 miljoen gemoeid.