Toyota RAV4 viert zijn dertigste verjaardag

De Toyota RAV4 viert zijn dertigste verjaardag. Sinds de introductie in 1994 is de RAV4 uitgegroeid tot een SUV-icoon die het autolandschap opnieuw heeft vormgegeven. De RAV4 is voortdurend in ontwikkeling, waarbij nieuwe technologieën omarmd worden en wordt geanticipeerd op de verwachtingen en behoeften van de klant.

In maart 1994 werd op de Autosalon van Genève een gedurfd nieuw type auto gelanceerd: een compacte SUV met vierwielaandrijving met een zelfdragende carrosserie. De Toyota RAV4 was een echte primeur: baanbrekend als een wendbare en veelzijdige auto, ontworpen voor de eisen van het moderne leven. De term SUV kwam je in die tijd nog nauwelijks tegen, maar vanaf het begin van de verkoop in mei 1994 kwam daar verandering in. De RAV4 kreeg een overweldigend positieve respons van media en klanten.