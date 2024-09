'Aantal juridische zaken over aankopen tweedehands auto’s verdubbeld'

Volgens recente cijfers van Bovag is er in augustus van dit jaar een stijging van 30 procent in de verkoop van gebruikte auto’s vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze toename in verkopen heeft ook geleid tot een forse stijging in het aantal geschillen. Tot en met augustus 2024 zijn er aanzienlijk meer zaken gemeld dan in dezelfde periode in 2023. Er werden in 2023 bijna 170 zaken gemeld over de aankoop van een gebruikte auto. In 2024 waren dat er 330.

De meeste discussies gaan over gebreken in en aan auto’s en garantie. En dat zijn lang niet alleen die glimmende auto’s die voor een appel en een ei gekocht zijn bij dubieuze verkopers.

Veel voorkomende geschillen

Naast teruggedraaide kilometerstanden zie ik veel zaken over schade uit het verleden die niet bekend was of niet goed hersteld blijkt te zijn. Daarnaast zijn er geschillen over defecte onderdelen in de breedste zin van het woord, zoals turbo’s, remsystemen en boordcomputers. Mechanische problemen zoals te hoog olieverbruik, ontbrekende opties die volgens de verkoopinformatie wel aanwezig zouden moeten zijn.

Weet wat je koopt

Om problemen bij de aanschaf van een tweedehands auto te voorkomen is van groot belang om zowel de kilometerstand als het onderhoud van de auto te controleren. Een onderhoudsboekje met stempels biedt geen volledige zekerheid dat de auto door een officiële dealer is onderhouden. Indien de verkoper beweert dat de auto altijd door een dealer is onderhouden, kan dit eenvoudig worden geverifieerd via het chassisnummer en/of kenteken bij de merkdealer. Daarnaast is het cruciaal om te informeren naar de garantie op de auto en de duur hiervan.

Mankement aan auto

Bij een mankement aan de auto moet in beginsel de verkoper worden aangesproken. Neem zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek contact op met de verkoper. Bied deze de kans om binnen redelijke termijn diagnose te stellen en een reparatie uit te voeren. Als je recht hebt op reparatie of vervanging, moet de verkoper dit regelen. Voor fabrieksgarantie geldt vaak dat de auto door een merkdealer of erkend reparateur onderhouden moet zijn.

Soms belooft een dealer gebreken te herstellen bij aankoop. Zorg ervoor dat deze belofte in de koopovereenkomst wordt opgenomen, zodat duidelijk is welke gebreken wel en niet worden hersteld als deze bij de koop al duidelijk waren.