Drie wereldpremières voor Alpine op de Autosalon van Parijs 2024

Met de A290, de eerste sportieve stadsauto, begon Alpine afgelopen juni de 100% elektrische droomgarage. Met de presentatie van de A390_β conceptauto wordt vandaag het elektrische gamma uitgebreid. Dit is een voorloper van de toekomstige sport fastback die vanaf 2025 in Dieppe geproduceerd zal worden. Deze twee nieuwe auto’s geven nieuwe energie aan de Alpine-stand op de Autosalon van Parijs.

Alpenglow Hy6, een prototype aangedreven door gloednieuwe zescilinder waterstofverbrandingsmotor

De Alpenglow werd onthuld op de Autosalon van Parijs in 2022 en is geëvolueerd naar een nieuwe versie met de naam Hy6. De Alpenglow Hy6 heeft een gloednieuwe 3,5 liter V6-motor die 544 kW (740 pk) levert. De Alpenglow Hy6 is ontwikkeld voor optimale waterstofverbranding en belichaamt een mix van design, technologie en prestaties voor sportief rijden zonder uitstoot van koolstof.

A110 R Ultime, een ervaring op maat en personalisatie

De nieuwe Alpine A110 R Ultime is nog krachtiger, sneller en exclusiever en biedt het beste van techniek en personalisatie met het Atelier-programma. De nieuwe A110 R wordt geproduceerd in een gelimiteerde oplage van 110 stuks. Het chassis is verder verfijnd en de motor is opgevoerd tot 253 kW (345 pk) en beschikt vanaf 3.200 rpm over een maximumkoppel van 420 Nm. Dat is 80 Nm meer dan de A110 R Turini. Ook is er 160 kg meer downforce op topsnelheid in vergelijking met een A110 R Turini. De A110 R staat garant voor sportiviteit in combinatie met ongekende personalisatie.