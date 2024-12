Onderzoek: Ford het meest onderhoudsgevoelige automerk in Nederland

Rijd je een Ford of overweeg je om er een te kopen? Dan hebben we wellicht slecht nieuws voor je! Ford is namelijk in Nederland het automerk waarbij onderdelen het vaakst vervangen moeten worden. Uit recent onderzoek van ACTRONICS blijkt dat het populaire automerk met ruim 38-duizend onderdelen (22% van het totaal) bovenaan staat als het gaat om onderhoudsbehoeften. Kies je liever voor een auto die minder onderhoud nodig heeft? Dan kan je beter voor een van de Aziatische merken gaan zoals een Mitsubishi of Kia!

Ford staat het vaakst bij de garage

Ford staat bovenaan de lijst van automerken die het meeste onderhoud nodig hebben, met jaarlijks ruim 38-duizend vervangende onderdelen. Opel volgt op de tweede plek met bijna 24-duizend vervangende onderdelen, terwijl Volkswagen de derde plek inneemt met ruim 2-duizend vervangende onderdelen. Mercedes-Benz staat op plek vier en Fiat sluit de top-5. Ook zij behoren tot de merken met een aanzienlijke vraag naar vervangende onderdelen.

Uit het onderzoek blijkt dat Duitse automerken met ruim 11-duizend vervangende onderdelen per jaar een dominante rol spelen in Nederland. Franse merken zoals Peugeot, Renault en Citroën blijven daar met een totaal van iets meer dan 2-duizend onderdelen flink achter. Welk automerk de minst vervangende onderdelen heeft op jaarbasis? Dat is het Zweedse automerk Volvo. Zij zijn favoriet als het gaat om sterke auto-onderdelen. Volvo sluit de top-10 af als het gaat om vervangende auto-onderdelen op jaarbasis.

Noord-Brabant het vaakst bij de garage

Het onderzoek laat interessante verschillen zien tussen provincies. In Noord-Brabant blijkt men namelijk het minst zuinig met auto’s om te gaan, wat resulteert in een hoger aantal benodigde vervangende onderdelen. Daartegenover staat Flevoland, waar autobezitters juist het zuinigst blijken te zijn met hun voertuigen.

Ondanks dat Ford als merk koploper is in het aantal elektronische storingen, is als model de Opel Corsa D (2006-2014) het gevoeligst voor storingen. Van Friesland tot Noord-Brabant domineert deze hatchback de statistieken. Alleen in Noord-Holland, Utrecht en Zeeland neemt de tweede generatie Ford Focus die positie over. Dit benadrukt hoe autogebruik en onderhoud voorkeuren regionaal flink kunnen verschillen, zelfs als Ford op nationaal niveau de koploper blijft in het aantal benodigde vervangende onderdelen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Uit het onderzoek blijkt dat Duitse automerken niet alleen de verkooplijsten aanvoeren, maar ook qua onderhoudsbehoefte opvallen. Hoewel Franse en Italiaanse merken minder onderhoud vereisen, blijft de voorkeur voor Duitse voertuigen onverminderd groot, ondanks de hogere onderhoudskosten.

Rijgedrag speelt een sleutelrol in hoe vaak voertuigen onderhoud nodig hebben, benadrukken experts. Toch is goed en tijdig onderhoud onmisbaar om grotere problemen te voorkomen. Voor elektronica komt daar nog iets bij, namelijk factoren zoals temperatuurwisselingen, trillingen en bouwkwaliteit