'Vraag over telefoongebruik op schadeformulier moet naar voorkant'

Het Europese schadeformulier krijgt een nieuwe vraag over telefoongebruik tijdens een ongeval. Deze vraag komt op de achterkant van het formulier. Dit is een gemiste kans bestuurders direct bij het invullen te confronteren met hun telefoongebruik tijdens het ongeval en hiervoor bewijs te kunnen leveren. Dit zegt Rembrandt Groenewegen van DAS rechtsbijstand.

Vraag op achterzijde mist doel

De nieuwe vraag over mobiele apparaten op de achterzijde van het schadeformulier mist zijn doel. De kans dat bestuurders eerlijk antwoord geven op deze vraag is klein. Een betere plek voor deze vraag is de voorzijde van het formulier bij het onderdeel 'Toedracht', waar beide partijen ondertekenen.

Vraagstelling biedt ruimte voor discussie

Verder biedt de huidige vraagstelling ‘Werd er een mobiel elektronisch apparaat vastgehouden of met de hand bediend’ ruimte voor discussie. Een bestuurder kan bijvoorbeeld beweren dat het apparaat in een houder zat. Dit maakt het voor verzekeraars lastig om bewijs te verzamelen over onrechtmatig telefoongebruik tijdens het ongeval.

Scherpere formulering en betere plek

De oplossing ligt in een scherpere formulering van de vraag en een betere plek op het schadeformulier. Een duidelijke vraag is bijvoorbeeld: werd er een mobiel elektronisch apparaat vastgehouden of bediend zonder dat dit in een houder zat? Deze vraag hoort thuis op de voorzijde van het schadeformulier bij punt 12. Door de vraag op de voorzijde te plaatsen en beide partijen het formulier te laten ondertekenen, ontstaat direct duidelijkheid over mogelijk telefoongebruik tijdens het ongeval.

Zonder aanpassing levert het weinig op

Als deze aanpassing uitblijft, levert de nieuwe vraag weinig op. Net zoals bestuurders zelden toegeven onder invloed van alcohol te hebben gereden, zullen zij niet snel erkennen hun telefoon onrechtmatig te hebben gebruikt tijdens een aanrijding.