Extra handen onderweg: Wegenwacht breidt uit in populaire vakantielanden

Deze zomer gaat Nederland weer massaal met de auto op vakantie. Ruim 60 procent van de vakantiegangers reist in het hoogseizoen met de auto. Om hen bij pech zo goed mogelijk te helpen, is de Wegenwacht dit jaar weer ter plekke aanwezig in populaire vakantielanden. Maar liefst 28 wegenwachten staan van 5 juli tot en met 30 augustus paraat in Frankrijk, Italië en Spanje.

Dit jaar zijn er 19 wegenwachten actief in Frankrijk, verspreid over het hele land – van Normandië tot de Côte d’Azur. Bekende regio’s zoals de Ardèche, Dordogne, Languedoc en de Elzas worden opnieuw bemand. Nieuw is het gebied rondom Compiègne, ten noorden van Parijs, en Langres, een stad in het oosten van Frankrijk.

Extra servicepunt en buitenlandse hulp bij pech

Ook dit jaar is het extra servicepunt, nabij Orange, opnieuw operationeel. Hier voert de Wegenwacht zeven dagen per week garagewerk uit, zodat ook complexere pechgevallen kunnen worden opgelost.

Nieuw dit jaar: ANWB werkt samen met zusterclubs uit België, Duitsland, Polen en Zwitserland. Zij sturen ook buitenlandse wegenwachten naar Frankrijk om vakantiegangers sneller te helpen. Vanuit Lyon coördineert de ANWB de inzet van deze wegenwachten.

Ook inzet in Italië en Spanje

In Italië zijn dit jaar zeven wegenwachten actief rond het Gardameer, Lago Maggiore, het Comomeer en in Toscane. In Spanje is de succesvolle proef van vorig jaar voortgezet: twee wegenwachten staan paraat aan de Costa Brava en de Costa del Maresme om vakantiegangers snel weer op weg te helpen.

Vervangend vervoer

Logicx, dochterbedrijf van de ANWB gespecialiseerd in berging, transport en vervangend vervoer, is goed voorbereid op de zomerdrukte. Verspreid over Europa staan bijna 6000 huurauto’s klaar op zo'n 130 locaties. Veel van deze auto's hebben een trekhaak. Naast personenauto’s zijn er ook campers, caravans en motoren beschikbaar. Door deze voertuigen lokaal beschikbaar te hebben, kan de ANWB sneller schakelen en blijft de vertraging voor de vakantiegangers zo beperkt mogelijk.

Voor vertrek

De ANWB adviseert om de auto grondig te controleren voor vertrek. Eenvoudige controles, zoals het controleren van olie, koelvloeistof, bandenspanning, verlichting en airco, kunnen al veel problemen voorkomen. Vergeet ook de verplichte uitrusting niet, zoals veiligheidshesjes, een gevarendriehoek, vignetten en milieustickers. Mocht er toch iets misgaan, dan is hulp snel geregeld via de ANWB Onderweg-app of via +31 70 314 14 14.