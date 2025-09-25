Steeds meer laadpunten in Nederland, dekkingsgraad bereikt 83 procent

Nederland blijft het netwerk van laadpunten voor elektrische auto’s snel uitbreiden. Er komen maandelijks zo’n 1.600 nieuwe publieke laadpunten bij. 'De dekkingsgraad is daardoor gestegen naar 83 procent. Dit betekent dat in ruim acht op de tien Nederlandse woonwijken op loopafstand een laadpunt beschikbaar is', zo meldt Traffic Family donderdag.

Essentieel

Laadpunten zijn essentieel om elektrisch rijden praktisch te maken. Ze verbinden een auto via een kabel met het stroomnet en laden de accu op met wisselstroom (AC) of snellere gelijkstroom (DC). Hoe snel een auto oplaadt, hangt af van het type laadpaal en het laadvermogen van de auto zelf.

Laadpas

Bestuurders starten en betalen hun laadsessie vaak met een laadpas of app. De Shell Recharge laadpas is een van de bekendste opties in Nederland. Daarmee hebben gebruikers toegang tot duizenden laadpunten, zowel in Nederland als in andere Europese landen.

Nederland wereldwijd koploper in laadinfrastructuur

Volgens brancheorganisaties is Nederland wereldwijd koploper in laadinfrastructuur. Inmiddels zijn er in Nederland bijna 200.000 publieke laadpunten geïnstalleerd. Toch waarschuwen experts dat de groei een uitdaging vormt voor het elektriciteitsnet, dat de toenemende belasting niet altijd kan opvangen.

Versnellen overstap naar elektrisch rijden

Met de uitbreiding van snelladers langs snelwegen en de toename van laadpunten in woonwijken wordt het laden echter steeds eenvoudiger. Dat draagt bij aan het versnellen van de overstap naar elektrisch rijden.