Renault 4 E-Tech electric bij zeven finalisten Car of the Year 2026

Renault is verheugd aan te kondigen dat de Renault 4 E-Tech electric behoort tot de zeven finalisten voor de prestigieuze verkiezing Car of the Year 2026.

Een jury van 57 journalisten uit 23 landen testte en beoordeelde in totaal 35 voertuigen voordat de zeven finalisten werden geselecteerd. De winnaar volgt de Scenic E-Tech electric op, winnaar in 2024, en de Renault 5 E-Tech electric en Alpine A290, winnaars in 2025. De uitslag wordt bekendgemaakt op 9 januari 2026 tijdens het Autosalon van Brussel.