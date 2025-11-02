Ford levert ruim 200 Ranger pick-ups aan Rijkswaterstaat

Prijs-kwaliteitverhouding van bestverkochte pick-up van Europa doorslaggevend in openbare aanbesteding. Eerste tien Rangers gisteren overhandigd in Den Bosch.

Ford levert de komende periode meer dan 200 Ford Rangers XLT SuperCab aan Rijkswaterstaat. De veelzijdige pick-up wordt dit jaar en in 2026 het nieuwe weginspecteurvoertuig voor Rijkswaterstaat. Gisteren zijn de eerste tien exemplaren officieel overhandigd op het steunpunt van Rijkswaterstaat in Den Bosch.