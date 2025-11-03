Nissan INTERSTAR‑e uitgeroepen tot ‘Bestelauto van het Jaar 2026’

Amsterdam

De volledig elektrische Nissan INTERSTAR‑e is tijdens de jaarlijkse uitreiking van de AM Driving Business Awards bekroond met de prestigieuze titel ‘Bestelauto van het Jaar 2026’. Deze erkenning onderstreept de toewijding van Nissan aan innovatie, duurzaamheid en klantgerichtheid binnen het segment van lichte bedrijfswagens. De jaarlijkse Bestelauto van het Jaar-verkiezing is een initiatief van Automotive Magazine.