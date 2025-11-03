maandag, 3. november 2025 - 10:12 Update: 03-11-2025 10:14
Nieuwe Lexus RZ vanaf nu te bestellen
Foto: Lexus
Amsterdam
De nieuwe Lexus RZ combineert de verfijnde luxe met de vooruitstrevende technologie waar Lexus om bekendstaat.
Vanaf nu is het nieuwe model te bestellen. Met vier luxe uitrustingsniveaus, waaronder de allereerste RZ F SPORT, is er meer keuzemogelijkheid dan ooit. De nieuwe Lexus RZ is leverbaar vanaf 53.995 euro.
Meer luxe, rust en efficiëntie. Lexus heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe RZ gefocust op het bieden van een nog plezierigere rijervaring voor alle inzittenden.