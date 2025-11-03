Nieuwe Lexus RZ vanaf nu te bestellen

Vanaf nu is het nieuwe model te bestellen. Met vier luxe uitrustingsniveaus, waaronder de allereerste RZ F SPORT, is er meer keuzemogelijkheid dan ooit. De nieuwe Lexus RZ is leverbaar vanaf 53.995 euro.

Meer luxe, rust en efficiëntie. Lexus heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe RZ gefocust op het bieden van een nog plezierigere rijervaring voor alle inzittenden.

