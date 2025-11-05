Bijna 122 miljard autokilometers in 2024, meer dan voor coronapandemie

In 2024 reden Nederlandse personenauto’s bijna 122 miljard kilometer in binnen- en buitenland. 'Dat is 2,3 procent meer dan een jaar eerder, en voor het eerst meer dan in 2019, voor de coronapandemie', zo meldt het CBS woensdag op basis van extra onderzoek bij nieuwe cijfers over voertuigkilometers.

Meer auto's bijgekomen

Nederlandse personenauto’s reden in 2024 samen 726 miljoen kilometer meer dan voor de pandemie (+0,6 procent). Gemiddeld per auto werd er juist 5,7 procent minder gereden dan voor de pandemie. 'Dat de totale kilometers toch toenemen komt doordat er meer auto’s zijn. Er waren in 2024 9,9 miljoen auto’s in gebruik, tegenover 9,3 miljoen in 2019', aldus het CBS.

Coronapandemie

Voor de coronapandemie werden er bijna elk jaar meer autokilometers afgelegd. Tijdens de pandemie nam het aantal gereden kilometers sterk af, het totale aantal kilometers daalde in 2020 met 17,8 procent ten opzichte van 2019. Het gemiddelde per auto nam met 18,4 procent af. Het aantal auto’s bleef tijdens de pandemie groeien.