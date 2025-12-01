Vernieuwingen voor award-winnende Ford Ranger pick-up

Ford Pro onthult een reeks van verbeteringen voor de Ranger, ontwikkeld om de toonaangevende positie van het model op het gebied van design, prestaties, technologie en veiligheid te versterken.

De award-winnende Ranger PHEV maakt de geëlektrificeerde performance van deze pick-up beschikbaar voor een breder publiek met XLT-uitvoering met vijf zitplaatsen

Standaard 12-inch infotainmentscherm op alle Ranger-uitvoeringen en BlueCruise – het eerste handsfree rijhulpsysteem voor op snelwege – optioneel beschikbaar

Nieuwe textuuraccenten, kleuren en lichtmetalen velgen en geraffineerde en krachtige 3.0 V6 EcoBlue dieselmotor voor het eerst leverbaar in Nederland. Vernieuwde modellen verwacht in het voorjaar van 2026