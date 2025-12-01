Meer kilometers, minder wachttijd

Sinds het voorjaar van 2024 helpt de E-Transit Custom kleine en middelgrote ondernemingen over te schakelen op elektrische mobiliteit en tegelijkertijd hun productiviteit te verhogen.

De nieuwste upgrade introduceert een verbeterd batterijpakket voor nieuwe E-Transit Custom-modellen gebouwd vanaf begin 2026, met een netto bruikbare batterijcapaciteit van 71 kWh in plaats van 64 kWh. Deze toename maakt het mogelijk om meer dan 10% verder te rijden tussen oplaadbeurten tot een volledig emissievrije actieradius van maximaal 370 km (WLTP) – ideaal voor langere afstanden en efficiëntere werkdagen.

Tot 14 minuten sneller naar de volgende bestemming



De E-Transit Custom beschikte al over een DC-snellaadvermogen van 125 kW dat nu verder is geoptimaliseerd. Opladen van 10 naar 80% acculading duurt nu ongeveer 29 minuten. Dat is 10 minuten sneller dan voorheen en betekent dat je nu in 10 minuten tijd tot 111 km rijbereik bij kunt laden – ideaal voor korte laadsessies tussen de bedrijven door.

Deze verbetering is overigens niet alleen weggelegd voor nieuwe modellen. Bestaande E-Transit Custom-eigenaren profiteren namelijk via over-the-air (OTA) updates ook van deze reductie in de laadtijd. Ze zullen merken dat de oplaadtijd van 10 tot 80% bij het 64 kWh batterijpakket met ongeveer 14 minuten wordt verkort, tot zo’n 25 minuten. Zo kunnen zowel nieuwe als bestaande klanten hun voertuigen maximaal inzetbaar houden.

“Voor Ford Pro begint onze samenwerking met klanten niet bij het afleveren van het voertuig. We zorgen ervoor dat bedrijven het maximale uit hun voertuigen halen, door het product continu te verbeteren en een volledig ecosysteem van Ford Pro-software en diensten aan te bieden voor optimale productiviteit,” zegt Hans Schep, General Manager Ford Pro, Europa.

Voor iedere klus de juiste Custom



De E-Transit Custom biedt een breed scala aan aandrijflijnen en carrosserievarianten voor diverse zakelijke toepassingen, waaronder elektrische motoren van 136 pk, 218 pk en 286 pk, en een krachtige vierwielaandrijving voor uitdagende omstandigheden – dat ook beschikbaar is op de E-Transit Custom, met een vanafprijs van € 50.050,-.

De veelzijdige E-Transit Custom is nu scherper geprijsd met een concessie van € 1.930,- (excl. BTW) en verkrijgbaar vanaf € 44.390,- in diverse uitvoeringen: gesloten bestelwagen, dubbele cabine, Kombi (inclusief taxikeuring) en Tourneo, zodat zowel mensen, gereedschap als lading efficiënt vervoerd kunnen worden. Geavanceerde functies zoals Pro Power Onboard, een 13-inch SYNC 4 touchscreen met 5G-connectiviteit, de waterpomp met innovatieve VIHP-technologie en een maximaal trekgewicht tot 2.300 kg maken de elektrische bestelwagen extra veelzijdig en efficiënt.

Voor bedrijven die nog niet volledig elektrisch willen rijden, biedt de Transit Custom ook plug-in hybride (PHEV) en Ford EcoBlue diesel aandrijflijnen, met dezelfde brede variatie aan carrosserievarianten en uitvoeringen. De E-Tourneo Custom, met geel kenteken en veelzijdige indeling voor meerdere personen, profiteert van dezelfde batterij- en laadupgrades, zodat zakelijke klanten consistent voordeel hebben bij zowel bestel- als personenvoertuigen.