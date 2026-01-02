Ford Pro op nr1 lichte bedrijfswagens

Transit Custom is bestverkochte bedrijfswagen van Nederland; Ranger heeft 63 procent van het pick-up segment in handen; Transit behoudt sterke derde positie in 2-tonssegment. Ford PRO levert als enige merk met E-Transit Courier en Transit Connect twee modellen in het compacte segment met alle brandstofsoorten en aandrijflijnen, inclusief PHEV en volledig elektrisch.



Bekroonde en betrouwbaar: Ford Ranger PHEV wint voor vierde keer de International Pick-Up Award en Transit is al 60 jaar een toonaangevend werkpaard voor ondernemers in Europa. Ford PRO Nederland kijkt terug op een succesvol 2025, waarin het merk voor het eerst in de geschiedenis marktleider op de Nederlandse bedrijfswagenmarkt is geworden. Met deze resultaten, een complete geëlektrificeerde line-up en uitgebreide dienstverlening voor ondernemers en wagenparkbeheerders, bewijst Ford PRO opnieuw een betrouwbare partner te zijn voor ondernemend Nederland.