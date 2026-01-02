vrijdag, 2. januari 2026 - 10:15 Update: 02-01-2026 10:18
Dacia toont op Brussels Motor Show een gamma dat completer en moderner is dan ooit
Foto: Dacia
Amsterdam
Op de Brussels Motor Show van 2026 presenteert Dacia een gamma dat completer en moderner is dan ooit, gestructureerd rond een eenvoudig principe: een breed publiek robuuste, aantrekkelijke en goed uitgeruste auto's aanbieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Dacia zet in Brussel al het nieuws van 2025 in de schijnwerpers: nieuwe Sandero en Sandero Stepway, nieuwe Jogger, het nieuwe motorgamma voor Duster en Bigster, evenals Dacia Spring, die ondanks de ingrijpend verbeterde rijervaring een onklopbare prijs behoudt. De concept-car Dacia Hipster Concept biedt vier volwaardige zitplaatsen en een bagageruimte in een auto die nauwelijks 3 meter lang is.