Dacia toont op Brussels Motor Show een gamma dat completer en moderner is dan ooit

Op de Brussels Motor Show van 2026 presenteert Dacia een gamma dat completer en moderner is dan ooit, gestructureerd rond een eenvoudig principe: een breed publiek robuuste, aantrekkelijke en goed uitgeruste auto's aanbieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Dacia zet in Brussel al het nieuws van 2025 in de schijnwerpers: nieuwe Sandero en Sandero Stepway, nieuwe Jogger, het nieuwe motorgamma voor Duster en Bigster, evenals Dacia Spring, die ondanks de ingrijpend verbeterde rijervaring een onklopbare prijs behoudt. De concept-car Dacia Hipster Concept biedt vier volwaardige zitplaatsen en een bagageruimte in een auto die nauwelijks 3 meter lang is.