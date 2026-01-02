''Clio maakt indruk''

De Renault Clio speelt al sinds 1990 een centrale rol in het gamma van het merk. Als iconisch model en Europese bestseller heeft hij zich door de generaties heen steeds opnieuw bewezen.

De nieuwe Clio, die werd onthuld op de IAA van München, is de zesde generatie. Zowel met styling als met technologie maakt de Clio indruk. Hij oogt assertief en is efficiënt en innovatief. De zesde generatie Clio belichaamt de nieuwe designtaal van Renault en de ambitie om oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de werkelijke behoeften van de bestuurder.