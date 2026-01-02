Kever Winterfestijn in het Autotron Rosmalen

Dit is het grootste Aircooled auto-evenement van Nederland waarbij je kunt genieten van meer dan 200 unieke Kevers, Volkswagen busjes, VW-buggies, Porsche's en andere luchtgekoelde auto’s in- en rondom het Autotron Rosmalen. Ook zullen er meer dan 100 bedrijvenstands aanwezig zijn. Dit jaar kun je weer een Kever winnen, mede mogelijk gemaakt door Keverland. Wil je kans maken en er daadwerkelijk met de kever vandoor gaan, dan kun je voor €1 een lot kopen. Kortom, de perfecte start van het nieuwe jaar!