Nieuwe Renault Clio nu in Nederland

De nieuwe Renault Clio maakte groots zijn Nederlandse debuut tijdens een exclusief dealer­event in Circa Amsterdam. Met meer dan 80 demomodellen die direct zijn meegegeven aan Renault dealers, is de introductie van de nieuwe Clio vanaf vandaag een feit. Vanaf deze week vinden er door heel Nederland lokale Renault Clio evenementen plaats, waaronder een recordpoging op het iconische TT circuit in Assen. Ook is de landelijke campagne met een tv-commercial van start gegaan.

De introductie vond plaats op een bijzondere locatie: Circa Amsterdam. Op het podium schitterde de nieuwe Renault Clio, die tijdens het event aan honderden genodigden uit het Renault dealernetwerk werd gepresenteerd. De avond stond in het teken van design, technologie en beleving – perfect passend bij de vernieuwde uitstraling van de Clio. Ook werd op deze avond de Dealer of the Year 2025 award uitgereikt.

Meer dan 80 exemplaren direct naar de Renault dealers

Na afloop van het evenement werden meer dan 80 nieuwe Renault Clio demomodellen meegegeven aan de aanwezige dealers. Proefritten met de nieuwe Renault Clio zijn daarmee per direct mogelijk. Tegelijkertijd stonden de auto’s al in showrooms door heel Nederland, klaar voor de introductie bij de dealer.

Nationale campagne van start op TV en online

Tegelijk met de showroomintroductie is ook de landelijke campagne van start gegaan. De Renault Clio is vanaf deze week te zien in een nieuwe televisiereclame en diverse online uitingen. De campagne benadrukt de technologie, het design én het rijplezier van de nieuwe Clio. Bekijk hier de commercial van de nieuwe Renault Clio.

Landelijke dealeractivaties, inclusief recordpoging

Vanaf deze week worden bij Renault dealers in heel Nederland introductie-evenementen georganiseerd. Bezoekers kunnen de nieuwe Clio bekijken, ervaren en proefrijden. Vaak zijn er ook aanvullende activiteiten.

In het bijzonder trekken de dealers uit de noordelijke regio de aandacht met een groots opgezette Clio Experience Day op 25 januari vanaf 11.30u. Na optionele puzzelritten vanaf Terwolde Zwolle en ABD Drachten wordt op het iconische TT Circuit in Assen een echte recordpoging gedaan voor de langste Clio parade ooit. Daaromheen worden ook nog weer leuke activiteiten georganiseerd in de paddock en bezoekers kunnen deelnemen aan rijproeven met de nieuwe Clio. Eigenaren van een Renault Clio kunnen zich hier aanmelden voor deelname aan de recordpoging met hun eigen Clio.

Nieuw Renault Clio: Aantrekkelijker dan ooit

De zesde generatie van de Renault Clio heeft een opvallend nieuw front, full LED-verlichting, een digitaal interieur en nieuwe materialen. De nieuwe Clio is leverbaar met een 1,2-liter TCe 115-benzinemotor of als full hybrid E-Tech met 116 kW (160 pk). De prijzen beginnen bij € 26.990,-.

