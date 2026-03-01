zondag, 1. maart 2026 - 09:16 Update: 01-03-2026 09:19
Innovatieve airbagtechniek in Ford Explorer en Capri vermindert letsel bij zijdelingse aanrijdingen
Foto: Ford
Amsterdam
Innovatieve centrale zij-airbag tussen bestuurder en passagier gebruikt een opblaassysteem met koud gas voor snelle expansie en lage temperaturen.
Zijdelingse aanrijdingen vormen ongeveer een kwart van alle verkeersongevallen en kunnen leiden tot ernstig letsel bij inzittenden. Om dit risico te verkleinen en de bescherming bij dit type aanrijdingen te vergroten, gebruikt Ford een innovatieve airbag tussen de bestuurder en de passagier in de elektrische Ford Explorer en de elektrische Ford Capri.