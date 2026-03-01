PEUGEOT 9X8 voor WEC-seizoen 2026 eert GTi-erfgoed van PEUGEOT met nieuwe livery

Team Peugeot TotalEnergies presenteert de nieuwe livery van de PEUGEOT 9X8 Hypercars met startnummers 93 en 94 voor het WEC, het FIA World Endurance Championship 2026.

Het design is een eerbetoon aan het rijke GTi-verleden van PEUGEOT én een vooruitblik op de nieuwe E-208 GTi. De kenmerkende Hypergraphs en de iconische klauwsignatuur krijgen een krachtige vertaling in wit, zwart en rood. De eerste race waarin de PEUGEOT 9X8 in de nieuwe livery aan de start verschijnt, is de 1.812 kilometer van Qatar op 28 maart.

Een nieuwe interpretatie van performance

De nieuwe livery is ontwikkeld door PEUGEOT Design in nauwe samenwerking met Peugeot Sport. Het ontwerp geeft een vernieuwde en dynamische interpretatie van de zogenoemde 'Hypergraphs'. Deze visuele signatuur verbeeldt de prestatietaal van Peugeot Sport. De Hypergraphs zijn een dynamische, op autosport geïnspireerde vertaling van de iconische klauwsignatuur van PEUGEOT. Die komt terug in het volledige modellengamma van het merk.