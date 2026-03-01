CHERY Automobile stelt nieuwe normen voor voertuigarchitectuur met 2.400 MPa staal

CHERY Automobile kondigt nieuwe ontwikkelingen in materiaalkunde aan. Het moederbedrijf van Omoda en Jaecoo is de eerste autofabrikant wereldwijd die warmgewalst staal presenteert met een treksterkte van 2.400 MPa (megapascal).

Daarmee introduceert CHERY een van de sterkste materialen in de automobielindustrie. Het sterkere én lichtere staal wordt gebruikt in cruciale onderdelen van voertuigen om de impact bij een botsing beter te verdelen.

Door nauwkeurige controle van de chemische samenstelling en microstructuur wordt tevens een rekgrens van meer dan 5% bereikt. In plaats van op een brosse manier te breken bij extreme belasting, absorbeert het materiaal effectief energie. Met deze innovatie lost de autofabrikant de historische afweging tussen sterkte en rekbaarheid (taaiheid) op, waardoor de bescherming van inzittenden toeneemt terwijl het voertuiggewicht tegelijkertijd wordt verlaagd.