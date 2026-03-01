de Opel Corsa GSE

Na de première en marktintroductie van de Opel Mokka GSE vorig jaar, is de Corsa GSE de volgende sportieve alleskunner voor dagelijks gebruik, die opwindende elektrische prestaties naar de weg brengt. De Mokka GSE heeft de belangstelling voor volledig elektrische performance-modellen met het GSE-label al overtuigend aangetoond. Direct na de introductie won dit model het 'Golden Steering Wheel 2025' als 'Best Small Car'1.

"De Opel Corsa is een absolute bestseller. Hij is compact, wendbaar en bijzonder praktisch en staat al jarenlang garant voor succes. De drie letters 'GSE' staan voor batterij-elektrische topprestaties en topdynamiek. De nieuwe Corsa GSE combineert beide werelden. Het is de nieuwe volledig elektrische topversie van onze compacte auto en biedt puur elektrisch en daarmee lokaal emissievrij rijplezier," zegt Florian Huettl, Chief Executive Officer van Opel.

