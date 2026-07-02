Alpine bereikt een nieuwe mijlpaal in zijn geschiedenis

Sinds de fabriek in Dieppe in 1969 werd geopend, zijn op deze historische plek 35.450 exemplaren van de Alpine A110 geproduceerd. Daarmee groeide het model uit tot het meest iconische symbool van het industriële vakmanschap van Alpine. Daarvan zijn 28.701 exemplaren van de tweede generatie, die in 2017 op de markt kwam en die symbool staat voor de terugkeer van het merk op de sportautomarkt. Dat succes laat geen twijfel bestaan over het talent, de toewijding en de passie van de vrouwen en mannen die Alpine in Normandië vormgeven sinds het merk op 22 juni 1955 werd opgericht.