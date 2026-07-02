Toyota sluit eerste halfjaar 2026 sterk af

Toyota heeft het eerste halfjaar van 2026 succesvol afgesloten. Met 3.710 registraties eindigde Toyota op de eerste plaats in juni.

De hybride Toyota Aygo X is de bestverkochte auto in zijn segment over het eerste halfjaar. Tegelijkertijd laat Toyota in dezelfde periode een sterke groei zien met zijn volledig elektrische modellen. Daarmee verstevigt Toyota zijn positie als een van de grootste en meest veelzijdige automerken van Nederland.

De maand juni was zeer succesvol voor Toyota, met 3.710 registraties. Daarmee eindigde Toyota op de eerste plaats in de maand juni. Over het eerste halfjaar staat Toyota op de tweede plaats, met 13.998 registraties.