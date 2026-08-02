Jaecoo 7 SHS-P houdt het brandstofverbruik laag, zelfs met de airco aan

Nu de zomer in volle gang is, draait de airconditioning in auto's bij vrijwel iedere rit op volle kracht.

Bij traditionele benzineauto's leidt dit doorgaans tot een hoger brandstofverbruik en soms tot minder systeemvermogen. Ook sommige hybridemodellen krijgen te maken met een kortere actieradius en minder efficiënte energierecuperatie.

Juist voor dit soort veeleisende omstandigheden ontwikkelde Omoda Jaecoo het Super Hybrid System (SHS). Dit systeem is gebaseerd op drie kernkwaliteiten: kracht, een laag energieverbruik en een grote gecombineerde actieradius. In de Jaecoo 7 SHS-P komen de voordelen van het Super Hybrid System duidelijk naar voren. Ook wanneer de temperatuur oploopt en de airconditioning continu draait, blijft de aandrijflijn efficiënt en krachtig presteren.