Mislukte aanslag 'met drones' op Venezolaanse president

Maduro heeft de aanslag overleefd. Volgens de regering kwamen de drones kwamen terecht tussen militairen die aanwezig waren tijdens de grote militaire ceremonie. De gewonde militairen zijn naar ziekenhuizen overgebracht. Op de beelden tijdens de toespraak van Maduro is te zien hoe Maduro en zijn vrouw schrikken van explosies.

Wie achter de aanslag zit is nog onduidelijk. De actiegroep 'Soldaten in T-shirts' (Soldados de Franelas) heeft de aanslag opgeëist. Maar inmiddels duiden in de media ook berichten op dat een gasfles zou zijn ontploft bij een flat vlak in de buurt van het ceremonieterrein. Daarna zou een drone van de staatstelevisie door scherpschutters uit de lucht zijn geschoten.

Het land gaat gebukt onder een slopende crisis waar geen einde aan lijkt te komen. Vele mensen zijn hun land ontvlucht naar vooral Colombia, maar ook naar de Antillen.