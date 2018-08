Vliegtuigmonteur steelt passagiersvliegtuig en crasht

Op het vliegveld van Seattle heeft een vliegtuigmonteur een passagiersvliegtuig gestolen en is er mee vandoor gegaan. Even later crashte hij met het toestel.

Aan boord van het toestel waren geen andere mensen. Na de diefstal zette twee F15's de achtervolging in. Volgens Amerikaanse media voerde de 29-jarige monteur diverse stunts uit waarna hij in een bos crashte op Ketron Island. Het toestel vloog na de crash meteen in brand. Ook een stuk bos ging in vlammen op. Het zou gaan om een Bombardier Q400 van Alaska Airlines. Aan boord kunnen zo'n zeventig passagiers.

De politie zegt in een verklaring dat het niet om een terroristische actie gaat, maar dat de man suïcidaal was. Hij zou het vliegen hebben geleerd op een computer.