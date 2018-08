Crash auto Londen is mogelijk terreuractie

In Londen is vanochtend een man gearresteerd die met zijn auto op een blokkade bij het parlementsgebouw was ingereden. Bij het incident zijn ook twee voetgangers gewond geraakt.

Dat gebeurde rond 7.30 uur. De politie ging massaal en zwaarbewapend ter plaatse. De antiterreurpolitie heeft de leiding over het onderzoek naar het incident. Volgens een verslaggever van de NBC wordt de situatie als een terreuractie behandeld. De man is ook in de boeien afgevoerd. De omgeving van het parlementsgebouw in het centrum van Londen is afgezet.

Vorig jaar vielen bij een aanslag in de buurt van het parlement vijf doden. De dader, de 52-jarige Khalid Masood, reed destijds met een wagen in op voetgangers op de Westminster Bridge, om vervolgens met een mes in te steken op agenten.

Het was de eerste van vijf terroristische aanvallen in het Verenigd Koninkrijk het afgelopen jaar.