Marokko voert dienstplicht weer in

In Marokko wordt de dienstplicht heringevoerd. Het parlement was al akkoord gegaan en koning Mohammed heeft zijn goedkeuring nu ook gegeven.

Dat betekend dat alle jongeren tussen de 19 en 25 jaar 12 maanden verplicht moeten opkomen voor de dienstplicht. Gehandicapten zijn vrijgesteld en studenten kunnen hun dienstplicht later vervullen. Het is nog onduidelijk of de dienstplicht ook geldt voor Marokkanen die ook een andere nationaliteit hebben.

"In zijn toespraak riep de koning Europese Marokkanen op om terug te keren naar Marokko om iets voor hun land te doen.

Wie probeert de dienstplicht te ontlopen zou maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen.