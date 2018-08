ANWB verwacht Verstappen-files richting Spa Francochamps

Wie komend weekend in de auto stapt om op het circuit van Spa/Francorchamps de Formule 1-race van Max Verstappen te zien, zal snel merken dat hij niet de enige is. Er worden 80.000 Nederlanders verwacht. De ANWB waarschuwt dan ook voor lange files op de wegen rond het Belgische racecircuit.

Vorig jaar stonden er urenlang lange files op wegen als de N62, E25, E42 en E421. Duizenden Nederlanders kwamen bij Verviers al in de file te staan. Ook rond Luik was het toen razend druk. Het duurde meer dan zeven uur voordat alle files waren opgelost. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn.

Hoewel de race op zondag is, verwacht de ANWB ook zaterdag al grote drukte op de smalle wegen in de Belgische Ardennen omdat veel mensen de kwalificatieraces willen bijwonen.

Bezoekers aan het circuit krijgen het advies om met het OV te komen of anders ruim op tijd te vertrekken en onderweg de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Zo blijft het mogelijk om tijdig een alternatieve route te kunnen nemen, al is het aantal opties om bij het racecircuit te komen helaas beperkt.