Drie doden bij steekpartij in België

Bij een steekpartij in een Belgisch restaurant zijn woensdag aan het einde van de middag drie personen om het leven gekomen. Dit melden verschillende Belgische media.

Getuigen zeggen dat rond 17.00 uur een man in de Luikse stad Plombières een restaurant aan de Rue de la Clinique binnen liep met een mes. Hiermee heeft hij meerdere personen hebben gestoken. De burgemeester van de stad bevestigd dat er meerdere personen om het leven zijn gekomen.

De burgemeester van Plombières laat weten dat het om een ‘drama in de privésfeer’ gaat. De ex-vriendin en haar moeder zijn door de dader om het leven gebracht. Ook de verdachte is om het leven gekomen. Hoe dit gebeurd is zal worden onderzocht.