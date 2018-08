Belg die op gezochte Jos Brech lijkt, aangehouden door Franse politie

Twee politieagenten uit Amsterdam die op vakantie waren in de Franse Vogezen zagen daar een Belg aan voor de gezochte Jos Brech.

Brech is verdachte in de moordzaak van Nicky Verstappen. De politieagenten fotografeerden en filmden de Belg toen hij de straat overstak en waarschuwden daarna direct hun collega's in Nederland. Toen die de beelden onder ogen kregen, alarmeerden zij de Franse gendarmerie. Dit schrijft De Limburger donderdag.

Nog geen half uur later werd de verdachte Belg aangehouden en opgepakt. Maar toen werd duidelijk dat het niet om Jos Brech ging. Wel leek de Belgische toerist enigszins op Brech.