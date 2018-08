Politie geeft beelden vrij arrestatie Jos B. in Spanje

Maandag heeft de Spaanse politie beelden vrijgegeven van de arrestatie van Jos B. in een natuurgebied ergens buiten Barcelona. Dit heeft de Spaanse politie maandag bekendgemaakt.

Speciaal arrestatieteam

De 55-jarige Jos B. werd afgelopen zondag overrompeld en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam van de Spaande politie toen hij hout wilde gaan hakken in het natuurgebied rond het Spaanse plaatsje Castellterçol dat vlakbij Barcelona ligt.

Commune

Daar bleek Jos B. al sinds mei van dit jaar samen met anderen in een commune te leven. De politie denkt dat Jos B. al sinds april, toen zijn familie in Nederland hem als vermist heeft opgegeven, door Europa zou hebben getrokken op zoek naar plekken waar hij in ruil voor voedsel zou hebben gewerkt.

Survival-attributen

De Spaanse politie heeft de bezittingen van Jos B. in beslag genomen. Het gaat hierbij om een verscheidenheid aan overlevingsitems zoals onder andere visgerei, een boek met eetbare wilde planten, verpakkingen met gedroogd voedsel, laarzen, bergkleren en allerlei typen batterijen.