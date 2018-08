Familiedrama in België: moeder brengt drie jonge kinderen om het leven

De Belgische politie in het parket zijn een onderzoek gestart naar een familiedrama in het West-Vlaamse Varsenare.

De moeder van het gezin zou vannacht om 02.00 uur opzettelijk tegen een brugpeiler op de E40 zijn gereden. Ze overleefde de klap en verklaarde tegen de hulpdiensten dat ze haar kinderen thuis om het leven had gebracht. Daarop haastten de hulpdiensten zich naar de woning van de vrouw, maar konden daar alleen het overlijden van de kinderen vaststellen. Dit meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws woensdag.

De kindjes zijn tussen de 0 en 4 jaar oud. De moeder, die rond de 30 is, is overgebracht naar een ziekenhuis. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over het motief van de vrouw is nog niets bekend.