Miljoen LEGO-steentjes in echt rijdende replica Bugatti Chiron

Bugatti Chiron

De maker van de overbekende speelgoed bouwsteentjes LEGO heeft met hun nieuwste project opnieuw bewezen dat de slogan 'Met LEGO kun je alles maken' ook daadwerkelijk klopt. De technici bouwden niet alleen een replica op ware grootte van de Bugatti Chiron maar maakten hem zo dat je er ook echt in kan rijden.

Elektrische motor

'We zeggen vaak dat het bij LEGO® Technic om echt bouwen gaat. Om te bewijzen dat dit meer is dan alleen een slogan, besloten we een auto te bouwen. En niet zomaar een auto. Het moest een een-op-een kopie worden van de schitterende Bugatti Chiron, gebouwd met LEGO Technic elementen. En alsof dat niet genoeg was, wilden we ook dat onze auto - voor de eerste keer ooit - daadwerkelijk zou rijden en zou worden aangedreven door dezelfde Powerfuncties motortechnologie die we gebruiken voor onze standaardmodellen', aldus LEGO.

Het idee

Het idee om een Bugatti Chiron een-op-een op ware grootte na te bouwen met LEGO Technic kwam van het ontwerpteam van LEGO Technic. Ontwerper Aurelien Rouffiange en het team waren net klaar met een schaalmodel van een-op-acht van de Chiron, toen de vraag opkwam wat de ultieme uitdaging zou zijn voor het LEGO Technic bouwsysteem. Een op eigen kracht rijdend voertuig op ware grootte leek hun de zwaarst denkbare test.

Het bouwen

Als je grootschalige modellen van LEGO® elementen wilt bouwen, dan kun je het beste naar de LEGO fabriek in Kladno (Tsjechië) gaan. Deze LEGO ontwerpers zijn gespecialiseerd in het maken van complexe modellen voor LEGO winkels en LEGOLAND® parken over de hele wereld. Als iemand dit idee kan verwezenlijken dan zijn zij het. Zij stelden snel een kernteam van 16 specialisten samen, inclusief mechanische, elektrische en ontwerpdeskundigen en het kostte meer dan 13.000 manuren om de auto steen voor steen te maken.