Nederlandse vrouw (24) dood op hotelkamer in India aangetroffen

In de Indiase hoofdstad Chennai, beter bekend als Madras, is afgelopen donderdag op een hotelkamer een Nederlandse 24-jarige vrouw dood aangetroffen. Dit melden de Indiase media zaterdag.

Niet uitgecheckt

De Nederlandse vrouw, die afgelopen maandag 27 augustus had ingeboekt als journaliste in het BKR hotel in de wijk T Nagar, werd donderdag rond 12.30 uur dood door hotelpersoneel aangetroffen. De vrouw had eerder aangegeven dat zij donderdagochtend zou uitchecken maar toe dat rond 12.30 uur nog niet was gebeurd ging het hotelpersoneel poolshoogte nemen.

Drugs

Volgens de Indiase media zou ze zijn overleden door een overdosis drugs maar daar is door de politie nog geen bevestiging van gekregen. Haar lichaam is voor sectie overgebracht naar het Rajiv Gandhi Government General Hospital. De politie zet het onderzoek voort.