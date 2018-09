Verscherpte maatregelen bij bezoek Geert Wilders aan Antwerpen

Wilders is uitgenodigd om de campagne van de nationalistische partij Vlaams Belang 'een duwtje te geven', zo schrijft de Gazet van Antwerpen. Voor het bezoek zijn extra maatregelen getroffen. Wilders in de krant over de partij: 'Het Vlaams Belang is de enige partij die het lef heeft om het beestje bij naam te noemen'.