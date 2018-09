Amerikaanse acteur Burt Reynolds (82) overleden

Reynolds overleed vanmorgen in het Jupiter Medical Center in Florida na een hartstilstand. Dit meldt de Hollywooed Reporter. Reynolds werd vooral bekend als Bandit in de film Smokey and the Bandit in 1977.

Reynolds speelde in heel actiefilms, waarin hij vaak zlef de stunts deed. Maar hij speelde ook in romantische komedies zoals Best Friends met Goldie Hawn. Zijn eerste televisie-optreden was in de serie Riverboat in het midden van de jaren '50. Hij werd in de jaren '70 bekend toen hij Lewis Medlock speelde in de film Deliverence. In totaal zou hij in bijna tweehonderd films en tv-series te zien zijn. Zijn succesvolste rollen had hij in in The Longest Yard, Smokey and the Bandit, Striptease en Boogie Nights. Voor die laatste kreeg hij een Oscarnominatie. In zijn laatste film The Last Movie Star (2017) speelde hij een van de hoofdrollen. Reynolds heeft ook zelf enkele films geregisseerd en geproduceerd.

Reynolds was van 1963 twee jaar gehuwd met Judy Carne. In 1988 trouwde hij met Loni Anderson, van wie hij in 1993 scheidde. Met haar adopteerde hij 30 jaar geleden een jongen, Quinton. In 2011 onderging hij een bypassoperatie.